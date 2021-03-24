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Наркотики, замаскированные под курительные стики, были обнаружены в столичном СИЗО
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Наркотики, замаскированные под курительные стики, были обнаружены в столичном СИЗО

Илья Ашуров

Происшествия

В одном из столичных СИЗО были обнаружены наркотические вещества в посылке, которую пытались передать на имя одного из обвиняемых. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в силовых структурах, 24 марта.

По словам источника «ВМ», сотрудники следственного изолятора № 2 «Бутырка» доложили о попытке передачи наркотических средств в посылке для обвиняемого. Обнаружить наркотики помогла служебная собака.

Источник уточнил, что одна часть наркотиков была спрятана в банку из под арахисовой пасты, а другая замаскирована под курительные стики.

По данному факту проводится проверка.

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