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«Любимые, я вернулась»: Анна Семенович рассказала, как отдохнула в отпуске
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Любимые, я вернулась»: Анна Семенович рассказала, как отдохнула в отпуске

Елизавета Борисова

Звезды

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о том, как провела отпуск. Об этом исполнительница написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица сообщила, что отравилась в самом начале путешествия. Сейчас она чувствует себя уже лучше и готова приступить к работе, хотя продолжает ставить капельницы. По словам звезды, для нее очень важно «перезагружаться» в жизни, иначе ей просто становится скучно.

После своего рассказа Анна Семенович поинтересовалась у поклонников о том, какие способы они используют для перезагрузки.

«Я перезагружаюсь через любые формы общения с интересными мне людьми, но предпочтение отдаю личным встречам, а не онлайн»; «Для перезагрузки мне достаточно горячей ванны и крепкого чая»; «Самая терзающая скука — это безделье», — поделились своими вариантами поклонники певицы.

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отдыхАнна Семеновичразговор
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