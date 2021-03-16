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«Лапочки!»: Кудрявцева показала резвящихся в ее особняке дочку и внука
Лера Кудрявцева порадовала поклонников новой публикацией / Фото: instagram.com/leratv

«Лапочки!»: Кудрявцева показала резвящихся в ее особняке дочку и внука

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева в минувшее воскресенье устроила праздник по случаю Масленицы в своем загородном доме. В гости она пригласила самых близких людей — маму, сестру с ее сыном. В числе участников праздника был и внук Кудрявцевой Лев, которого ведущей подарил сын Жан.

Знаменитость запечатлела на видео, как ее внук и дочка Маша весело резвятся под музыку в ее доме.

— Чудесное воскресенье в кругу семьи, — подписала пост Кудрявцева.

Счастливые малыши умилили фанатов звезды, они написали множество теплых слов.

«Солнышко, ей идет желтый цвет. Хотя… все к лицу»; «Представляю, как там у вас весело»; «Так и хочется пожмякать этого цыпленка»; «Какая доча милаха. Вся в мать»; «Чудесные все, но лучше всех Машуня с племянником», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками снимком мамы после инсульта. На фото мама телеведущей Александра Ивановна сидит за праздничным столом.

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внукЛера Кудрявцевадочка
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