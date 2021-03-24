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СК завершил расследование уголовного дела об убийстве грудного ребенка в ТиНАО
Фото: СК РФ

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве грудного ребенка в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины, которая подозревается в убийстве грудного ребенка. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 4 декабря 2020 года. Вблизи жилого дома было найдено тело грудного ребенка. Выяснилось, что находившаяся в гостях знакомая семьи взяла трехмесячную девочку на руки и выбросила из окна 13-го этажа. В тот момент мама ребенка была в другой комнате.

Женщина заявила, что на преступление ее толкнул конфликт с матерью ребенка. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По словам Ивановой, в ходе допроса девушка заявила, что она сделала это из-за обострения психического расстройства. Позже психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушка симулировала болезнь.

Женщине может грозить до двадцати лет лишения свободы.

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уголовное делоТиНАОГСУ СК РФ
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