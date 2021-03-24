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Первый в мире самолет с электродвигателем покажут на МАКС-2021
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первый в мире самолет с электродвигателем покажут на МАКС-2021

Елизавета Борисова

Технологии

Первый в мире самолет с электродвигателем продемонстрируют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2012. Об этом в среду, 24 марта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, прокомментировав заявление Ростеха о показе на авиасалоне «принципиально нового» самолета.

Фонд перспективных исследований создавал данный проект, основываясь на принципах сверхпроводимости. В Новосибирске состоялись первые испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40 5 февраля этого года.

Для испытаний один из трех двигателей Як-40 в хвостовой части заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. В передней части аппарата установлен электронный двигатель, который использует эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Он разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу ФПИ.

Разработкой летающей лаборатории на базе Як-40 занимались специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени С. А. Чаплыгина, сообщает РИА Новости.

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