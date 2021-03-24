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Организаторы «Мира тела» оценили законность проведения выставки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Организаторы «Мира тела» оценили законность проведения выставки в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с21Карта всех событий

Проведение анатомической выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса осуществляется в полном соответствии с требованиями российских законов. Об этом сообщили в пресс-службе выставки в среду, 24 марта.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении организаторов выставки «Мир тела», экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных специальным образом.

— Организация и проведение выставки осуществляются в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме, — отметили организаторы выставки.

По их словам, главной целью выставки является предоставление посетителям возможности узнать основы строения человеческого тела. В пресс-службе уточнили, что в Сети появилась информация об экспонатах, которая не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта.

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