Столтенберг заявил, что ЕС и НАТО не способны в одиночку бороться с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беспокойстве альянса по поду якобы агрессивных действий России. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости.

По его мнению, отношения с Россией остаются напряженными из-за того, что русские усиливают репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами. Такую позицию он высказал по итогам двухдневного заседания совета глав МИД в составе военного блока.

Также Москва якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Продолжается наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики. При этом Столтенберг призвал ЕС объединить усилия с альянсом для противостояния России.

В МИД РФ в ответ на подобные высказывания посоветовали генсеку заниматься теми проблемами альянса, которые нуждаются в безотлагательном вмешательстве.

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