НАТО хочет стать площадкой для обсуждения разногласий по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Разногласия между союзниками по НАТО касательно российского газопровода «Северный поток — 2» можно обсуждать внутри самой площадки. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в среду, 24 марта.

— Мы упоминали «Северный поток», по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал прекратить строительство газопровода.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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