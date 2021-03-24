Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Неадекватный мужчина в крови ворвался в больничную палату Леры Кудрявцевой
Фото: instagram.com/leratv

Неадекватный мужчина в крови ворвался в больничную палату Леры Кудрявцевой

Елизавета Борисова

Звезды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию из-за болей в сердце. Однако даже после этого она не может поручиться за собственную безопасность. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Starhit.

В первую ночь в клинике звезда столкнулась с неадекватным пациентом, пробравшимся к ней в палату. Незнакомец подошел к постели телеведущей и остановился перед ней с улыбкой на лице, безумными глазами и пятнами крови на футболке. После этого Лера Кудрявцева попыталась избежать общения с гостем, однако он был настойчив и чуть не выломал дверь ее палаты.

Позднее выяснилось, что пациент сбежал из палаты этой же клиники и находился в неадекватном состоянии. В результате знаменитость не пострадала, отделавшись испугом.

Ранее Кудрявцева сообщала, что попала в клинику из-за стресса и переутомления. Ей внезапно стало плохо во время съемок, после чего звезде вызвали скорую. Сейчас состояние звезды не вызывает опасений, но она продолжает оставаться под наблюдением медиков.

Читайте также: «Не хочу, чтобы меня видели»: Семенович рассказала об отравлении

больницаопасность для здоровьяЛера Кудрявцева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте