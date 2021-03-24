Неадекватный мужчина в крови ворвался в больничную палату Леры Кудрявцевой

Фото: instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию из-за болей в сердце. Однако даже после этого она не может поручиться за собственную безопасность. Об этом в среду, 24 марта, сообщает Starhit.

В первую ночь в клинике звезда столкнулась с неадекватным пациентом, пробравшимся к ней в палату. Незнакомец подошел к постели телеведущей и остановился перед ней с улыбкой на лице, безумными глазами и пятнами крови на футболке. После этого Лера Кудрявцева попыталась избежать общения с гостем, однако он был настойчив и чуть не выломал дверь ее палаты.

Позднее выяснилось, что пациент сбежал из палаты этой же клиники и находился в неадекватном состоянии. В результате знаменитость не пострадала, отделавшись испугом.

Ранее Кудрявцева сообщала, что попала в клинику из-за стресса и переутомления. Ей внезапно стало плохо во время съемок, после чего звезде вызвали скорую. Сейчас состояние звезды не вызывает опасений, но она продолжает оставаться под наблюдением медиков.

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