Неизвестный украл из магазина в центре Москвы бутылку дорогого шампанского
Злоумышленник украл из торгового зала в центре Москвы бутылку шампанского стоимостью более десяти тысяч рублей. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
В полицию обратился координатор службы безопасности магазина. По его словам, при проведении инвентаризации он обнаружил недостачу одной бутылки элитного шампанского. Сотрудники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что несколькими днями ранее неизвестный вынес из торгового зала шампанское стоимостью более десяти тысяч рублей.
Уточняется, что инцидент произошел в столичном районе Хамовники.
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