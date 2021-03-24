Новые школы и поликлиники построят в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Одной из приоритетных задач для властей Московской области является развитие образования и здравоохранения. В связи с этим в регионе будет продолжаться строительство новых школ и поликлиник. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье хороший уровень образования. Однако в некоторых муниципалитетах были построены жилые дома без сопутствующей инфраструктуры. Сейчас стоит задача достроить там необходимые социальные объекты.

— Контингент у нас растет постоянно, поэтому в сфере образования нам по-прежнему нужно направлять большие ассигнования на строительство школ, детских садов, — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, Подмосковье также нуждается в развитии здравоохранения. Например, в Красногорске будет построена ультрасовременная детская клиника, которая будет работать по 28 различным профилям. В ее возведение будет вложено 14–15 миллиардов рублей, отмечает «Подмосковье сегодня».

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