Эксперты обсудили плюсы и минусы обновления дизайна банкнот

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Менять изображения на банкнотах каждые 20 лет предложил мэр Красноярска Сергей Еремин. Согласно планам Центрального банка России, к 2025 году будут полностью обновлены все российские купюры, кроме относительно новых 200- и 2000-рублевых. Такие меры, по мнению экспертов, помогут в борьбе с фальшивомонетчиками.

По словам Сергея Еремина, смену дизайна бумажных денег нужно воспринимать «без печали и уныния». Он считает, что Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Дело в том, что на десятирублевой купюре изображены Коммунальный мост, часовня и гидроэлектростанция Красноярска. А раньше данная банкнота была розового цвета. На ней был изображен профиль Владимира Ленина.

В свою очередь, эксперт Союза бонистов, член Центра изучения памятников бумажноденежного обращения Роман Леонов в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что по международным стандартам, наличные нужно обновлять раз в восемь-десять лет. Основная причина кроется в обеспечении безопасности.

— За это время фальшивомонетчики разрабатывают различные способы создания имитированных защитных признаков денежных знаков. Они учатся подделывать денежные знаки так, что их тяжело отличить от настоящих, — отметил Роман Леонов.

При этом он подчеркнул, что смена дизайна сопровождается определенными сложностями. Одна из них заключается в том, что активизируются мошенники, которые используют незнание граждан и разводят их на деньги. К примеру, аферисты уверяют пенсионеров, что им нужно в срочном порядке менять все старые купюры на новые. Под разными предлогами забирают у них деньги и скрываются.

Тем временем, издатель и редактор журнала «Нумизматика» Наталья Каштанова считает, что смена дизайна банкнот должна производиться не чаще, чем один раз в 15-20 лет. Она также подчеркнула, что у данного процесса есть свои минусы. Один из них заключается в том, что купюры будут в обороте одновременно со старыми.

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