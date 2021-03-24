Астролог Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина поделилась предсказанием того, что ожидает представителей всех знаков зодиака в апреле 2021 года.

— В апреле общим фоном наших событий по-прежнему будут управлять планеты-тяжеловесы Уран и Сатурн. Они делают на небе аспект квадрата, напряженный аспект, и продлится он лишь до конца 2022 года, — рассказала она.

Проще говоря, консервативные силы будут конфликтовать с правами и свободами. Результатом этого может стать появление новых налогов, сбой в работе электросетей и даже землетрясения. На передний план также выйдут Юпитер и Плутон, сформировав полусекстиль. Эти планеты, по словам астролога, стоят за многими негативными событиями в 2020 году. «Прицел» с больших сюжетов сместится на персоналии — лучшее время признаться в любви девушке или ярко выступить на мероприятии.

Период с 12 по 19 апреля, по мнению Володиной, будет самым эффективным, а уже после 24 апреля планеты переместятся в мягкие женские знаки, что осложнит выполнение намеченных дел, отмечает Пятый канал.

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