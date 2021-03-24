Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 30 нарушений в земельно-имущественной сфере выявили на северо-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 30 нарушений в земельно-имущественной сфере выявили на северо-западе Москвы

Кирилл Николаев

Город

На северо-западе столицы в феврале было выявлено 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров. Из них два здания и три некапитальных объекта, а именно шлагбаумы и другие барьеры, перекрывающие доступ к территориям общего пользования.

Всего в рамках выявленных нарушений в феврале было рассмотрено 49 административных дел. Общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.

Читайте также: Барьер из бонов установят у парка «Зарядье» на время паводка

штрафМоскванарушения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте