Более 30 нарушений в земельно-имущественной сфере выявили на северо-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На северо-западе столицы в феврале было выявлено 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров. Из них два здания и три некапитальных объекта, а именно шлагбаумы и другие барьеры, перекрывающие доступ к территориям общего пользования.

Всего в рамках выявленных нарушений в феврале было рассмотрено 49 административных дел. Общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.

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