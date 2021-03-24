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Два незаконных металлических строения демонтировали в Метрогородке
Фото: Инспекция по контролю за использованиемобъектов недвижимости города Москвы

Два незаконных металлических строения демонтировали в Метрогородке

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Иркутская улица, 17 Карта всех событий

В столичном районе Метрогородок демонтировано два незаконных металлических строения. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Объекты площадью 65 квадратных метров демонтировали по адресу улица Иркутская, владение 17. Они были установлены незаконно. Кроме того, металлические строения не были поставлены на кадастровый и технический учеты.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в настоящее время нарушения земельного законодательства устранены.

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