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Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съемках сериала
Фото: www.instagram.com/sofyapavlovna/

Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съемках сериала

Полина Долганова

Звезды

Российская актриса Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съемках сериала «Угрюм-река».

По словам девушки, швы на ее костюмах регулярно расходились.

— Конечно, животик рос, и на него некоторые костюмы налезали с трудом. Например, летом на природе я с животом, а в эпизодах, которые снимали зимой, я стройная и худенькая, — сообщила Софья в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ее коллега по съемкам Юрий Чурсин добавил, что девушка могла забывать текст, а съемочные планы становились крупнее в зависимости от фигуры артистки.

Напомним, Софья Эрнст — супруга генерального директор Первого канала Константина Эрнста. Они познакомились в 2013 году в Сочи. Сейчас пара воспитывает троих детей.

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