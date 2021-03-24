Актер Виталий Гогунский объяснил, почему два года не платил алименты дочери

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Актер Виталий Гогунский в эфире программы «Судьба человека» рассказал о своем втором браке с моделью Ириной Маирко. Он объяснил, почему два года не платил алименты дочери. Видео опубликовано на YouTube.

Гогунский заявил, что собирается вернуть долг. По его словам, осталось только уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер задолженности и срок ее погашения.

— Я два года не платил. Просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил, — отметил Гогунский.

Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» подчеркнул, что после развода с Маирко в 2019 году пересмотрел свои ценностные ориентиры. Гогунский вспомнил, что родители предостерегали его от брака с моделью, но актер не послушал маму и папу.

— С годами понял, что они были правы. Мы разные люди, — добавил Гогунский.

Он заявил, что в настоящее время редко видится с дочкой Миланой, потому что не хочет ее «травмировать».

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