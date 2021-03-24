«Переоделась в бомжа»: Анна Хилькевич примерила костюм персонажа из «Хоббита»

Фото: Наталия Нечаева

Актриса Анна Хилькевич опубликовала видео, на котором предстала в образе персонажа Голлума.

Звезда сериала «Универ» смастерила из подручных средств костюм культового персонажа из «Властелина колец». Именно он произносит известную в Сети фразу «Моя прелесть!».

— В человеке много разных сущностей и проявлений. Это один из любимых и никому, кроме вас, не открытый. Любуйтесь и больше не удивляйтесь, что я так легко переоделась в бомжа. Это были семечки вообще, — подписала девушка публикацию в Instagram.

Также актриса задалась вопросом: пригласят ли ее когда-нибудь на роль Бабы-яги?

Напомним, Анна Хилькевич приобрела известность благодаря роли Маши в сериале «Универ. Новая общага». В нем актриса снималась с 2011 года.

Читайте также: Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной