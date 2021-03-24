Лжесантехник украл у пенсионерки 465 тысяч рублей в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Химкинский бульвар Карта всех событий

В полицию обратилась 81-летняя женщина с заявлением о краже крупной суммы денег. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам пострадавшей, ей позвонили якобы из социальной службы и сообщили, что скоро придет сантехник для проверки счетчиков воды. Через некоторое время к пенсионерке действительно пришел мужчина и представился слесарем. Женщина спокойно пустила его в квартиру и занялась своими делами. Лжесантехник воспользовался моментом и украл у пенсионерки кошелек, в котором лежало 465 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали на Химкинском бульваре 22-летнего подозреваемого. Украденные средства злоумышленник успел потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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