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Психолог назвал три признака того, что нужно срочно уйти в отпуск
Фото: pixabay.com

Психолог назвал три признака того, что нужно срочно уйти в отпуск

Кирилл Николаев

Общество

У многих работников возникает эмоциональное выгорание, которое сигнализирует о скорой паузе в делах. Психолог Антон Кузьмин назвал три признака, которые явно указывают на истощение сил организма.

По его словам, первым признаком является раздражительность. Повышенный стресс и непосильные нагрузки на работе делают человека более уязвимым и агрессивным. Если в течение пяти дней подряд человек испытывает раздражительность на работе, это значит, что ему необходима пауза.

Вторым признаком является снижение эффективности. Часто в ходе работы у человека возникает забывчивость, а его внимание рассеивается. Пребывание на работе в таком состоянии будет вредно всему рабочему коллективу. В этом случае не надо тянуть с отпуском.

Еще одним признаком истощения сил организма является равнодушие к работе. Отсутствие интереса к тому, что вы делаете, — тревожный «звоночек». В этом случае работа становится нескончаемым мучением.

— Если вы обнаруживаете у себя некое безразличие к работе, то, скорее всего, вы находитесь в состоянии эмоционального истощения, — цитирует психолога Пятый канал.

Кузьмин отметил, что правильный отдых поможет восстановить жизненные ресурсы. Во время отпуска нужно перестать постоянно заглядывать в чат с коллегами, проверять почту, а также полностью исключить из своей жизни любые раздражители.

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