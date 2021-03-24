Житель Украины, ударивший пешехода ножом в столице, предстанет перед судом

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Россия, Москва, улица 800-летия Москвы, 11к1 Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении 43-летнего жителя Украины, который ударил ножом пешехода. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 декабря 2020 года около дома, расположенного по адресу улица 800-летия Москвы, дом 11, корпус 1. У водителя возник конфликт с 55-летним пешеходом. По данным следствия, пострадавший мешал проехать обвиняемому. После чего последний вышел из своего автомобиля, ударил мужчину ножом и скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уроженцу Украины может грозить до десяти лет лишения свободы.

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