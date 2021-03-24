Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Житель Украины, ударивший пешехода ножом в столице, предстанет перед судом
Фото: СК РФ

Житель Украины, ударивший пешехода ножом в столице, предстанет перед судом

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы, 11к1Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении 43-летнего жителя Украины, который ударил ножом пешехода. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 декабря 2020 года около дома, расположенного по адресу улица 800-летия Москвы, дом 11, корпус 1. У водителя возник конфликт с 55-летним пешеходом. По данным следствия, пострадавший мешал проехать обвиняемому. После чего последний вышел из своего автомобиля, ударил мужчину ножом и скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уроженцу Украины может грозить до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Таксист открыл стрельбу из пистолета по пассажирам в Москве

вред здоровьюсудводитель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте