Банк России запустит пилотный проект по сбору монет у россиян

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Банк России (ЦБ) в 2021 году планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специальные приемники в одном из регионов, где фиксируется их низкий уровень возврата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 24 марта.

— В целях улучшения возврата монет в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монет. В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства, — рассказали там.

ЦБ привлечет технологического партнера для проведения проекта, количество и места установки оборудования будут определены позже. На начало 2021 года в обороте находилось 69 миллиардов монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей, отмечает РИА Новости.

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