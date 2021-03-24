Дочери Пескова и Навки записали совместную песню

Фото: instagram.com/sashazhulina

Дочь Олимпийской чемпионки Татьяны Навки Саша Жулина записала совместную песню со своей сводной сестрой Лизой Песковой.

Текст песни «Папа» написала Лиза, которая, судя по всему, посвятила композицию своему отцу, пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову.

Дочь Татьяны Навки от хореографа и тренера Александра Жулина Саша отвечала за музыкальную составляющую трека.

— Изначально мы не планировали выпускать песню и делали ее как подарок на день рождения, но спустя время поняли, что ее должны услышать! Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердцах каждого из нас, — поделилась с подписчиками Саша в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Лиза Пескова планирует выйти замуж и уже приступила к планированию торжества. Личность избранника девушка хранит в секрете.

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