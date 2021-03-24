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«Нам нельзя все»: Домогаров предложил продавать гаджеты в РФ со справкой от психиатра 
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Нам нельзя все»: Домогаров предложил продавать гаджеты в РФ со справкой от психиатра 

Никита Абрамов

Звезды

Актер Александр Домогаров предложил продавать россиянам различные гаджеты исключительно при наличии справки от психиатра. По его словам, людям нельзя иметь устройства, так как «они сходят с ума».

— Людям нельзя доверять это. Они сходят с ума. Во-первых, от вседозволенности, во-вторых — от вседоступности. Мы хотим как на Западе? Мы не как на Западе, мы — другие. Нам нельзя все. Демократия хороша, но мы не готовы морально к этому всему, — рассказал артист.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале RTVI, Домогаров отметил, что россиянину не стоит смотреть в Сети на то, как кто-то разъезжает в Арабских Эмиратах на золотом мерседесе или на широкую ногу справляет праздники. Артист добавил, что многие люди начинают оставлять оскорбительные комментарии. По мнению Домогарова, зависть является болезнью или же отсутствием здравого смысла.

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гаджетыАлександр Домогаровпсихологическое здоровье
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