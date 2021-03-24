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Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре Москвы
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре столицы. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел на улице Поварской. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена.

В настоящее время движение транспорта на этом участке полностью восстановлено.

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