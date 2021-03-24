Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре Москвы
Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий
Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре столицы. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Инцидент произошел на улице Поварской. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена.
В настоящее время движение транспорта на этом участке полностью восстановлено.
Читайте также: Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона