Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре Москвы

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

Рабочие устранили проседание дорожного полотна в центре столицы. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел на улице Поварской. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена.

В настоящее время движение транспорта на этом участке полностью восстановлено.

Читайте также: Петр Бирюков: Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона