Сборная России одержала победу над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022
Первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Мальты завершился победой россиян со счетом 3:1.
Счет в ходе встречи открыл Артем Дзюба (23-я минута). Затем преимущество россиян увеличил Марио Фернандес (35-я минута).
Во втором тайме мальтийский нападающий Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев поля (56-я минута).
Финальную точку в матче поставил Александр Соболев, забив третий гол за российскую сборную на 90-й минуте встречи.
Увозим победу из Мальты 🇷🇺#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/fvRzvBER2N— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
Следующий матч квалификации ЧМ-2022 предстоит сборной России 27 марта. Российские футболисты примут в Сочи национальную команду Словении.
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