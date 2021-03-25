Сборная России одержала победу над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022

Фото: twitter.com/teamrussia

Первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Мальты завершился победой россиян со счетом 3:1.

Счет в ходе встречи открыл Артем Дзюба (23-я минута). Затем преимущество россиян увеличил Марио Фернандес (35-я минута).

Во втором тайме мальтийский нападающий Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев поля (56-я минута).

Финальную точку в матче поставил Александр Соболев, забив третий гол за российскую сборную на 90-й минуте встречи.

Следующий матч квалификации ЧМ-2022 предстоит сборной России 27 марта. Российские футболисты примут в Сочи национальную команду Словении.



Читайте также: Сборная России по футболу представила новую форму