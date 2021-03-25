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Генпрокуратура составила портрет типичного для России преступника
Фото: Пресс-центр МВД России

Генпрокуратура составила портрет типичного для России преступника

Татьяна Плотникова

Общество

Портрет типичного для России преступника составили в Генеральной прокуратуре РФ.

Так, типичный преступник в нашей стране – это мужчина 30-49 лет (53,9 процента всех преступников мужского пола), со средним общим или средним профессиональным образованием (34,6 и 34,8 процента соответственно), без постоянного источника доходов (69 процентов).

Чаще всего преступники являются гражданами России — в 93,3 процента случаев.

Реже всего в 2020 году нарушали закон подростки в возрасте 14-15 лет, люди с высшим профессиональным образованием, сотрудники органов государственной власти, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Ранее в Министерстве внутренних дел РФ рассказали, что мигранты в России стали чаще совершать преступления.

Читайте также: Число преступлений в России с начала года сократилось на 5,5 процента

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