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Число преступлений в России с начала года сократилось на 5,5 процента
Фото: Пресс-центр МВД России

Число преступлений в России с начала года сократилось на 5,5 процента

Татьяна Плотникова

Общество

С начала 2021 года в России было зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений — это на 5,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, увеличение числа регистрируемых преступлений было зафиксировано в 18 регионах страны, снижение — в 67. Четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа, почти пятая часть — в сельской местности.

Жертвами совершенных в России преступлений стали 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек был причинен тяжкий вред.

При этом на сельскую местность приходится 37,3 процента погибших (1,6 тысячи человек), на города и поселки городского типа — 65,3 процента лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тысячи человек), сообщает ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что в России продолжается рост киберпреступности.

Читайте также: Севастополь занял первое место среди регионов по росту преступности в 2020 году

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