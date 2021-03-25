Приток талых вод в водохранилища Московского региона может составить до 270 миллионов кубометров

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Городские службы продолжают работы по подготовке к пропуску паводка, согласно прогнозам, приток талых вод в водохранилища в этом году может составить до 270 миллионов кубометров. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.

— На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий, — рассказал Петр Бирюков. — Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54 процента, водохранилища Вазузской системы — на 52 процента.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.

— По прогнозам, в этом году приток талых вод может составить до 270 миллионов кубометров, при этом свободная емкость только Москворецких водохранилищ — 343 миллиона кубометров. Так что весь талый сток сможем принять, — сообщил Петр Бирюков.

По его словам, сформированные по окончании паводка объемы воды позволят в полной мере пополнить запасы водохранилищ.

Заммэра отметил, что сейчас совместно с руководством районов Московской области проводится мониторинг готовности предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

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