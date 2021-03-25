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Москвичам рассказали, как будет развиваться социальная инфраструктура ТиНАО
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, как будет развиваться социальная инфраструктура ТиНАО

Ксения Монахова

Город

Восемь школ на 8670 мест простоят инвесторы в 2022 году в ТиНАО. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, будут возведены шесть детских садов на 1495 мест и две поликлиники на 900 посещений в смену. По словам Владимира Жидкина, в число важных объектов входит школа-гигант для 2100 учащихся. Также построят большую поликлинику на 750 посещений в смену.

Каждый социальный объект возводится по индивидуальному плану. В новые заведения закупают необходимое оборудование и мебель.

— Мы также уделяем повышенное внимание вопросам безопасности, экологичности, созданию безбарьерной среды, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Глава департамента отметил, что в школах и садах будут располагаться комфортные кабинеты, аудитории для рисования и занятий по музыке, а также изучения иностранных языков. Помимо этого, возведут современные медицинские блоки, места для проведения праздников, залы для занятий физической культурой и открытые спортплощадки. Будут обустроены зоны для прогулок с современным игровым оборудованием.

Уточняется, что с 2012 года на территории Новой Москвы было построено 69 школ, детских садов и поликлиник.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за три года инвесторы в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новые школы и поликлиники построят в Подмосковье

ТиНАОшколы и детские садышкола
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