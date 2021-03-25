«Персональный помощник» для людей с онкозаболеваниями заработал во всех округах столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект «Персональный помощник» для людей с подозрением на онкологические заболевания или с уже подтвержденным диагнозом заработал во всех округах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 25 марта.

По ее словам, пациенту с онкозаболеванием нужна поддержка и индивидуальный подход, в связи с чем в прошлом году в городе был запущен уникальный проект персональных помощников.

— Они помогают записаться на прием или получить направление, напоминают о предстоящих исследованиях и визитах к врачу, отслеживают сроки выполнения необходимых процедур и этапов лечения, интересуются самочувствием пациентов. Мы рады сообщить, что теперь проект заработал во всех округах Москвы, — сказала заммэра.

Она пояснила, что на сегодняшний день 55 специалистов центров услуг «Мои документы» следят за шестью тысячами пациентов с онкологией. Работники ведут документацию и решает текущие проблемы заболевшего человека, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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