Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более ста московских компаний воспользовались услугой по персональной аналитике
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Более ста московских компаний воспользовались услугой по персональной аналитике

Виктория Родимкина

Город

В столице услугой по персональной аналитике воспользовались свыше ста компаний. С ее помощью предприниматели могут получить данные о зарубежных рынках, оценить и сформировать бюджет своей компании, а также выстроить стратегию и бизнес-процессы.

Услугу предоставляет Московский экспортный центр (МЭЦ). В рамках одного запроса компания может получить информацию о нескольких зарубежных рынках.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что услугой по персональной аналитике воспользовались уже 115 компаний.

— Среди самых популярных направлений — Германия, с ней связано более половины всех проведенных исследований, на втором месте — США, на третьем — Китай, — сказал глава департамента.

По итогам прошлого года Германия заняла шестое место среди стран — импортеров московской продукции несырьевого неэнергетического сектора.

В число товаров, предназначенных для экспорта, входят диагностические реагенты, медицинские приборы и устройства, лекарства, корма для животных. Помимо этого, партнеры из Германии импортируют программное обеспечение и ИТ-услуги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Карта инновационных решений стала доступна на портале столичного кластера

бизнеспредпринимателианалитики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте