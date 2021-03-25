Более ста московских компаний воспользовались услугой по персональной аналитике

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В столице услугой по персональной аналитике воспользовались свыше ста компаний. С ее помощью предприниматели могут получить данные о зарубежных рынках, оценить и сформировать бюджет своей компании, а также выстроить стратегию и бизнес-процессы.

Услугу предоставляет Московский экспортный центр (МЭЦ). В рамках одного запроса компания может получить информацию о нескольких зарубежных рынках.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что услугой по персональной аналитике воспользовались уже 115 компаний.

— Среди самых популярных направлений — Германия, с ней связано более половины всех проведенных исследований, на втором месте — США, на третьем — Китай, — сказал глава департамента.

По итогам прошлого года Германия заняла шестое место среди стран — импортеров московской продукции несырьевого неэнергетического сектора.

В число товаров, предназначенных для экспорта, входят диагностические реагенты, медицинские приборы и устройства, лекарства, корма для животных. Помимо этого, партнеры из Германии импортируют программное обеспечение и ИТ-услуги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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