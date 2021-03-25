Премьер-министр Японии пообещал решить вопрос с Россией по Курилам

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Япония планирует решить вопрос по Южным Курилам путем диалога с Россией на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Глава кабмина уточнил, что в сентябре прошлого года во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было решено ускорить переговоры.

— Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора, — сказал премьер.

Кроме того, глава японского МИД Тосимицу Мотэги также подтвердил готовность страны двигаться в этом направлении. По его словам, Токио может продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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