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Японский политолог указал на необходимость блокады Южных Курил
Фото: youtube.com

Японский политолог указал на необходимость блокады Южных Курил

Юлия Курганова

Внешняя политика

Политолог и экс-дипломат в Японии Акио Каватао заявил о необходимости продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой частью РФ для решения территориального вопроса. Об этом он написал в статье для портала Newsweek Japan.

В материале говорится о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой Россией и четырьмя «северными островами». Бывший дипломат высказался, что японским властям пока не нужно спешить с решением курильского вопроса, следует подождать, когда национальная мощь РФ «снизится, как в 1990-е годы». При этом Каватао считает, что в ближайшем будущем этого не произойдет, поэтому Токио необходимо «собраться» и настроиться на длительный процесс.

Однако политолог уверен, что властям уже сейчас нужно начать доказывать миру, что Ялтинское соглашение не определяет изменения границ между Россией и Японией. Также он заявил о необходимости выстраивания с российским руководством таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения решения территориального вопроса в перспективе.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому Япония приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны Гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

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политологРоссияЯпония
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