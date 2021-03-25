Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в платье цвета «взбесившейся Барби»

Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, предстала перед своими поклонниками в коротком обтягивающем трикотажном платье, продемонстрировав идеальную фигуру.

Разделе Stories своего Instagram-аккаунта исполнительница выложила видеоролик, на котором она дефилирует за кулисами на съемках очередного проекта. Короткое обтягивающее платье подчеркнули стройную талию и длинные ноги певицы.

Примечательно, что Глюкоза выбрала наряд цвета фуксии, который получил название «взбесившаяся Барби». Стилист Эвелина Хромченко назвала это цвет самым модным цветом в сезоне из оттенков розовых.

Фото: Скриншот с Instagram

Напомним, 34-летняя певица Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двоих дочерей — 13-летнюю Лидию и 9-летнюю Веру.

Читайте также: «Фигура — блеск»: похудевшая Лолита в обтягивающем комбинезоне восхитила поклонников