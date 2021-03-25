Двое мужчин в Москве напали с пистолетом на владельца электросамоката

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Россия, Москва, Камчатская улица, 8к2 Карта всех событий

В столице двое мужчин напали на пытающегося продать электросамокат владельца. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в четверг, 25 марта.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 24 марта. Двадцатипятилетний мужчина около своего дома по адресу Камчатская, дом № 8, корпус 2, встретился с потенциальными покупателями электросамоката. Двое мужчин начали угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет, и попытались отнять транспортное средство стоимостью около 180 тысяч рублей.

Владелец оказал сопротивление, после чего уехал от злоумышленников на электросамокате. Полиция проводит проверку.

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