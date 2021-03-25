Эксперты Роскачества выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре

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Роскачество исследовало кабачковую икру по показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и по экологичности упаковки. В исследовании рассматривалась продукция 20 различных торговых марок.

— В половине из исследованной кабачковой икры содержатся нитраты, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что излишнее количество нитратов обнаружили в десяти видах икры.

— Например, подросток весом 45 килограммов, съев 100 граммов кабачковой икры с содержанием нитратов 1700 миллиграммов на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах, — подчеркнули в Роскачестве.

Кроме того, у товаров 12 торговых марок была выявлена недостоверность маркировки. Слишком мало соли оказалось в 11 различных пробах кабачковой икры. Такой продукт будет слишком пресным на вкус.

Исследование также выявило, что у шести торговых марок массовая доля жира была менее семи процентов. Подобный показатель может привести к подгоранию овощной массы.

К остальным товарам у экспертов возникли замечания по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху и консистенции. В некоторых случаях был маловыраженный вкус, слишком крупные кусочки семян и кожицы, отсутствовала зернистость.

Однако в ведомстве подчеркнули, что все товары оказались безопасны для употребления и соответствовали требованиям действующих в России нормативных документов.

Кабачковую икру проверили также на содержание почти 400 пестицидов: их в продукции не обнаружено. Претензий к продукту не оказалось и по микробиологической безопасности, содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ, которые могут встречаться в некачественных консервах.

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