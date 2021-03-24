Исследователи предрекли человечеству переход на искусственное мясо и молоко

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К 2035 году каждая десятая часть производимого в мире мяса, молочных продуктов, яиц и морепродуктов будет производиться из альтернативных белков. Такие данные приводятся в исследовании компаний Boston Consulting Group и Blue Horizon Corporation.

Уточняется, что объем рынка альтернативных продуктов достигнет 290 миллиардов долларов к 2035 году. При базовом сценарии он увеличится с нынешних 13 миллионов тонн в год до 97 миллионов тонн и составит 11 процентов от общего рынка белка. При условии более быстрых технологических изменений этот показатель может вырасти в два раза.

Отмечается, что бум искусственной еды окажет положительное влияние на окружающую среду и поможет людям победить голод. Переход на мясо и яйца на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить гигатонну эквивалента CO2, еще это сэкономит 39 миллиардов кубометров воды.

Авторы исследования считают, что к 2023-2025 году искусственные продукты сравняются с традиционными по вкусу и стоимости.

Управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин отметил, что в России быстрее всего альтернативные товары появятся в молочной продукции. Сейчас дефицит молока составляет примерно 3,6 миллиона тонн. Переход же на растительное мясо будет второстепенным, сообщает издание «Лента».

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