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Мужчину в Москве начали шантажировать после кражи мобильного телефона
Фото: pixabay.com

Мужчину в Москве начали шантажировать после кражи мобильного телефона

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Большая Грузинская улицаКарта всех событий

В столице у мужчины украли телефон и, взломав соцсети, начали шантажировать его. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в четверг, 25 марта.

Сообщение о краже и шантаже поступило в полицию 24 марта. Обратившийся мужчина рассказал, что около одного из клубов по Большой Грузинской улице он обнаружил пропажу мобильного телефона. Затем страницу заявителя в одной из социальных сетей взломали, после чего мужчину начали шантажировать неизвестные.

Полиция проведет проверку, добавили в ведомстве.

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