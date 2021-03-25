Около 13 процентов браков между иностранцами было заключено в Москве в 2020 году

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Около 13 процентов браков между иностранцами было заключено в московских ЗАГСах в 2020 году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

В пресс-службе также отметили, что иностранных женихов оказалось больше, чем невест. Наиболее часто в Москве женились граждане Таджикистана, Украины и Азербайджана. Из стран дальнего зарубежья — Нигерии, Турции, Вьетнама, Великобритании и Афганистана. Большинство иностранных невест были с Украины, из Киргизии и Белоруссии, а также Вьетнама, Нигерии и США.

Чаще всего выбор интернациональных пар падал на Дворцы бракосочетания № 3 и № 1 и на Шипиловский ЗАГС.

Отмечается, что на многих церемониях исполняется танец под национальную музыку. Сотрудники Шипиловского ЗАГСа оказались свидетелями многих национальных ритуалов. Некоторые молодожены обмениваются ленточками вместо колец, кто-то пьет саке и зачитывает письменные клятвы на родном языке. Наиболее заметной особенностью таких пар являются необычные свадебные наряды. Самыми запоминающимися стали костюмы молодоженов из Шотландии, Индии, Таиланда, Китая, Словении, Франции и Нигерии.

В прошлом году количество браков с участием иностранцев снизилось на два процента по сравнению с 2019 годом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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