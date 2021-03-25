Названы самые востребованные услуги сервиса «Электронный дом»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вызвать мастера, передать показания приборов учета и даже узнать новости района — все это можно сделать онлайн благодаря проекту управления многоквартирными домами «Электронный дом».

Сервис начал работать еще в 2018 году. На краудсорсинговой платформе столичного правительства прошло обсуждение, посвященное расширению функционала «Электронного дома». В результате 342 лучшие идеи включили в план развития проекта до 2025 года.

Самой востребованной услугой среди горожан оказалась возможность сообщить о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе. Каждую неделю через платформу в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город» поступает в среднем около тысячи заявок. А с 12 ноября 2020 года у собственников квартир появилась возможность проводить общие собрания на платформе в электронном формате. Таким образом за ноябрь и декабрь прошлого года удалось провести 255 общих собраний.

На данный момент к платформе «Электронный дом» присоединились жители столицы, которые проживают более чем в 26 тысячах домов. Это составляет свыше 64 процентов от их общего числа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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