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Виртуальный помощник москвичей появился на сайте центров госуслуг
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Виртуальный помощник москвичей появился на сайте центров госуслуг

Виктория Родимкина

Город

На сайте md.mos.ru начал работать чат-бот, который ответит на самые популярные вопросы москвичей за считаные секунды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 25 марта.

По ее словам, процесс получения госуслуг гражданами стараются сделать максимально легким и комфортным. Число услуг, которые горожанам предоставляют сотрудники центра, постоянно расширяется, совершенствуется формат их предоставления.

— Мы рады заявить, что теперь на сайте центров «Мои документы» работает виртуальный помощник. Новый цифровой сервис поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или, например, записаться на прием к специалисту за считаные секунды, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что, если заданный вопрос окажется трудным для виртуального помощника, он направит звонившего к оператору центра. При этом бот постоянно обучается при общении с заявителями.

В базе консультантов содержится около восьми тысяч информационных материалов и статей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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