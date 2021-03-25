Движение транспорта перекрыли на Хорошевском шоссе из-за загоревшегося автомобиля
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 25Ак1Карта всех событий
В столице на Хорошевском шоссе загорелся легковой автомобиль, движение транспорта в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) оказалось полностью перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 25 марта.
Уточняется, что ДТП случилось около дома № 25 по Хорошевскому шоссе, в среднем ряду.
— Возгорание ликвидировано. Движение перекрыто в сторону Третьего транспортного кольца, — говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что в сторону проспекта Маршала Жукова движение не перекрывалось.
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