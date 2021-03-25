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Поклонники звезды «Домашнего ареста» перепутали его с Митей Фоминым
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поклонники звезды «Домашнего ареста» перепутали его с Митей Фоминым

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер Павел Деревянко опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии со съемок проекта «Даркнет». Поклонники отметили поразительное сходство звезды «Домашнего ареста» с известным певцом Митей Фоминым.

— Сегодня последний мой съемочный день в проекте «Даркнет», — подписал Павел Деревянко серию снимков, на которых он предстал в демоническом образе.

Поклонники написали, что талант перевоплощения актера не перестает их удивлять.

Кроме того, многие подписчики единодушно сошлись во мнении, что на представленных снимках Павел Деревянко удивительно похож на певца Митю Фомина.

«Похож на Митю Фомина»; «Митя Фомин»; «Ну почему я вижу Митю Фомина?»; «Почему-то на этом фото вы мне напомнили Митю Фомина»; «Фомин укусил.... 100%»; «Митя Деревянко», — написали они в комментариях.

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соцсетиМитя ФоминПавел Деревянко
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