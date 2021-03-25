Самойлова похвасталась подарком от Джигана за 35 миллионов рублей

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова получила в подарок от мужа автомобиль Rolls-Royce Ghost, который стоит 35 миллионов рублей. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

Самойлова опубликовала снимок автомобиля и призналась, что мечтала о нем. Он отметила, что автомобиль, подаренный Джиганом, стал первым представителем этой модели в России.

Подписчики поздравили блогера с таким шикарным подарком.

Некоторые из них выразили мнение, что подобным образом рэпер пытается компенсировать чувство вины перед женой. Нашлись и те, кто предположил, что Самойлова простила рэпера именно из-за возможности купаться в роскоши.

«Ну, за такие подарки можно простить все на свете»; «Больше нет вопросов, почему она его простила»; «Вот как нужно откупаться от измен», — написали фолловеры в комментариях.

Джиган не первый раз удивляет супругу широкими жестами. Так, чтобы поздравить Самойлову с 8 Марта, он целиком арендовал комплекс «ЦСКА Арена».

Напомним, что в прошлом году у рэпера были проблемы с наркотиками, из-за чего он попал в больницу в Америке. Его скандальное поведение практически довело пару до развода, но Джигану удалось убедить Самойлову дать их отношениям второй шанс. По его словам, ему пришлось «замаливать грешки».

Сама Самойлова призналась, что помирилась с рэпером ради четырех общих детей.

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