Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самойлова похвасталась подарком от Джигана за 35 миллионов рублей
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Самойлова похвасталась подарком от Джигана за 35 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Оксана Самойлова получила в подарок от мужа автомобиль Rolls-Royce Ghost, который стоит 35 миллионов рублей. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

Самойлова опубликовала снимок автомобиля и призналась, что мечтала о нем. Он отметила, что автомобиль, подаренный Джиганом, стал первым представителем этой модели в России.

Подписчики поздравили блогера с таким шикарным подарком.

Некоторые из них выразили мнение, что подобным образом рэпер пытается компенсировать чувство вины перед женой. Нашлись и те, кто предположил, что Самойлова простила рэпера именно из-за возможности купаться в роскоши.

«Ну, за такие подарки можно простить все на свете»; «Больше нет вопросов, почему она его простила»; «Вот как нужно откупаться от измен», — написали фолловеры в комментариях.

Джиган не первый раз удивляет супругу широкими жестами. Так, чтобы поздравить Самойлову с 8 Марта, он целиком арендовал комплекс «ЦСКА Арена».

Напомним, что в прошлом году у рэпера были проблемы с наркотиками, из-за чего он попал в больницу в Америке. Его скандальное поведение практически довело пару до развода, но Джигану удалось убедить Самойлову дать их отношениям второй шанс. По его словам, ему пришлось «замаливать грешки».

Сама Самойлова призналась, что помирилась с рэпером ради четырех общих детей.

Читайте также: «Органы на донорство»: Айза Долматова спланировала собственные похороны

ДжиганавтомобильОксана Самойлова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте