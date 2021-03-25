Контроль за тоннелями, причалами и набережными усилен в Москве в преддверии весеннего паводка

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска весеннего паводка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние годы. По данным синоптиков, всего за сезон выпало около двух метров снега.

— Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка.

Заместитель мэра сообщил, что в ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.

— Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных, — отметил Петр Бирюков. — Профильные службы на регулярной основе обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Крылатская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и подземным пешеходным тоннелем «Выставочный», Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десну в поселке Фабрики им. 1 Мая.

Читайте также: Приток талых вод в водохранилища Московского региона может составить до 270 миллионов кубометров