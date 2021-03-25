Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акушер-гинеколог рассказал о сложностях при беременности у женщин после 35 лет
Фото: pexels.com / Daniel Reche

Акушер-гинеколог рассказал о сложностях при беременности у женщин после 35 лет

Елена Фролова

Здоровье

Женщины, решившие рожать после 35 лет, могут столкнуться со сложностями во время вынашивания малыша. Подробно об этом рассказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия.

Для начала гинеколог подчеркнул, что сложности с зачатием у женщин после 35 — это не выдумки, а реальные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

— Каждая представительница прекрасного пола имеет так называемый овариальный резерв — это такая возможность вырабатывать яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Выходит, что чем старше возраст, тем этот резерв меньше, — объяснил доктор.

При этом он добавил, что у такой будущей матери гораздо больше сложностей, чем у молодой. Связано это не только с риском выкидыша, но и с различными видами опасности для здоровья самих рожениц. По его словам, у возрастных пациенток вынашивание малыша сопровождается гормональной нагрузкой.

— То есть речь идет о лекарственной терапии, поддерживающей и вынашивающей эту беременность, — объяснил Михаил Цурцумия.

Как сообщила «Москва 24», при этом в зрелом возрасте беременность может обострить много разных хронических заболеваний. Однако, по мнению врача, вынашивание ребенка после 35 не может быть причиной для неестественных родов. По словам акушера-гинеколога, в любом возрасте кесарево сечение проводят только по конкретным акушерским показаниям.

Читайте также: Гинеколог рассказала, что происходит с малышом и мамой на 11-й неделе беременности

беременностьрискакушер-гинеколог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте