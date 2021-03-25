Акушер-гинеколог рассказал о сложностях при беременности у женщин после 35 лет

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Женщины, решившие рожать после 35 лет, могут столкнуться со сложностями во время вынашивания малыша. Подробно об этом рассказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия.

Для начала гинеколог подчеркнул, что сложности с зачатием у женщин после 35 — это не выдумки, а реальные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

— Каждая представительница прекрасного пола имеет так называемый овариальный резерв — это такая возможность вырабатывать яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Выходит, что чем старше возраст, тем этот резерв меньше, — объяснил доктор.

При этом он добавил, что у такой будущей матери гораздо больше сложностей, чем у молодой. Связано это не только с риском выкидыша, но и с различными видами опасности для здоровья самих рожениц. По его словам, у возрастных пациенток вынашивание малыша сопровождается гормональной нагрузкой.

— То есть речь идет о лекарственной терапии, поддерживающей и вынашивающей эту беременность, — объяснил Михаил Цурцумия.

Как сообщила «Москва 24», при этом в зрелом возрасте беременность может обострить много разных хронических заболеваний. Однако, по мнению врача, вынашивание ребенка после 35 не может быть причиной для неестественных родов. По словам акушера-гинеколога, в любом возрасте кесарево сечение проводят только по конкретным акушерским показаниям.

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