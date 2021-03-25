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Москвичи получили более 30 тысяч уведомлений об этапах реновации с помощью суперсервиса
Фото: pixabay.com

Москвичи получили более 30 тысяч уведомлений об этапах реновации с помощью суперсервиса

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Жигулёвская улица, 12к6 Карта всех событий

Жители столицы получили свыше 31 тысячи уведомлений об этапах переселения в суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» на портале mos.ru. Об этом в четверг, 25 марта, заявили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что среди уведомлений были сведения о начале переселения, письма с предложением новой квартиры, оповещения о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры, оповещения о поданном согласии либо отказе на предложенную квартиру.

Глава ведомства Сергей Левкин добавил, что жители столицы также получили информацию о проекте договора на новую квартиру с приглашением на подписание договора, сведения об устранении строительных дефектов в случае выявления, а также уведомления о подписанном договоре с предложением воспользоваться помощью при переезде.

По его словам, на данный момент к рассылке уведомлений в рамках суперсервиса подключили 48 домов. Из них горожане из первых 10 домов уже находятся на этапе подписания договоров и переезда. Жители еще 37 домов получили письма с предложениями равнозначных квартир и принимают решение о согласии или отказе. А те, кто проживает в шестом корпусе дома № 12 по Жигулевской улице, только узнали о скором начале переселения.

Сообщается, что информирование о реновации в режиме онлайн полноценно стартовало в ноябре 2020 года.

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