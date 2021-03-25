Терапевт объяснил, о каких заболеваниях могут сигнализировать обмороки

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Многие люди сталкивались хотя бы раз в своей жизни с потерей сознания. Несмотря на то, что сам по себе обморок не всегда опасен, он может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. О самых распространенных его причинах рассказал врач-терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

— После потери сознания пациент обычно быстро приходит в себя и чувствует себя нормально. В целом это достаточно распространенное явление: по статистике у каждого третьего человека хотя бы раз в жизни случалась кратковременная потеря сознания. В подавляющем большинстве случаев синкопе не опасно для жизни, — объяснил доктор.

Фото: Pixabay

По его словам, обморок наступает в тот момент, когда к мозгу перестает приливать достаточное количество крови, приносящей кислород. Самой распространенной причиной считается «вазовагальное синкопе». Это период, когда сердце начинает слишком медленно сокращаться, или сосуды расширяются очень сильно. На все это организм дает свою реакцию. Такой вид потери сознания может быть вызван несколькими причинами: стресс на фоне страха или боли; долгое пребывание в положении стоя, гипертермия или переутомление; необычная реакция на кашель или другую естественную функцию организма при мочеиспускании.

Бывает, что обмороки наступают и без явных причин, отмечает ФАН. Врач предупреждает, что все равно они могут свидетельствовать о каких-либо проблемах в здоровье. Например, что сердце сокращается очень быстро или слишком медленно из-за повреждения проводящих систем, либо по причине передозировки медикаментозных препаратов. Вместе с тем, синкопе может говорить о том, что что-либо препятствует выходу крови из камер сердца. Такое поведение организма может свидетельствовать еще и об онкологии головного мозга или эпилепсии.

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