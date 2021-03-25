Провоцирующее рак вещество обнаружили в санитайзерах

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В ходе проверки медицинских препаратов в США выяснилось, что в составе некоторых средств для дезинфекции обнаружено провоцирующее рак вещество.

Специалисты нашли следы бензола в санитайзерах, которые поступили на рынок в разгар распространения COVID-19. Вещество содержится в 17 процентах из проверенных 260 емкостей.

Кроме того, в некоторых экземплярах обнаружили контрафактный продукт, который не имеет ничего общего со средствами дезинфекции.

Все проанализированные бутылки были от разных производителей, сообщает Bloomberg.

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