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Провоцирующее рак вещество обнаружили в санитайзерах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Провоцирующее рак вещество обнаружили в санитайзерах

Полина Долганова

Здоровье

В ходе проверки медицинских препаратов в США выяснилось, что в составе некоторых средств для дезинфекции обнаружено провоцирующее рак вещество.

Специалисты нашли следы бензола в санитайзерах, которые поступили на рынок в разгар распространения COVID-19. Вещество содержится в 17 процентах из проверенных 260 емкостей.

Кроме того, в некоторых экземплярах обнаружили контрафактный продукт, который не имеет ничего общего со средствами дезинфекции.

Все проанализированные бутылки были от разных производителей, сообщает Bloomberg.

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